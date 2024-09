Festival del Medioevo: missione a Gubbio

"Fabriano questo finesettimana parteciperà al festival del Medioevo di Gubbio, un’iniziativa molto rilevante in quanto vi prenderà parte anche il professor Alessandro Barbero e il cantautore Francesco Guccini". Così l’assessore al Turismo Andrea Giombi che aggiunge: "In questa splendida cornice medievale il Comune di Fabriano sarà presente con un mastro cartaio che esporrà la meraviglia del saper fare la carta. Riteniamo questa partecipazione – aggiunge l’assessore Giombi - di notevole importanza in quanto ci permette di sponsorizzare e di promuovere la nostra città anche nei confronti di un pubblico appassionato al mondo medievale. Un mondo di cui Fabriano sicuramente può far parte a pieno titolo". Già lo scorso anno la città della carta era presente al festival del Medioevo di Gubbio con "l’obiettivo – aveva spiegato l’assessore Giombi – di ampliare le relazioni con i Comuni vicini. Fabriano deve aprirsi e costruire un percorso turistico che comprenda il nostro territorio". Si continua sulla stessa linea per far diventare la città sempre più turistica.