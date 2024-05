Festival della libreria. Indipendente Sabot al Tnt di via Gallodoro Al via il sesto festival della libreria Indipendente Sabot, "Eterotipie #6 – Lavorare stanca 4.0", con tre giorni di libri, incontri e musica al Tnt di via Gallodoro. Gli ospiti approfondiranno le tematiche legate al mondo del lavoro, evidenziando i cambiamenti attuali e i processi di sfruttamento.