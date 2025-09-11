"Festival della storia" ad Ancona: il debutto è affidato a Pasquino

Debutta con cinque incontri il ‘Festival della Storia’ di Ancona, ospitato nella Mole Vanvitelliana.

Tra i volti più noti dell’intero programma c’è Gianfranco Pasquino, che alle ore 17 terrà la lectio magistralis ‘La politica: vocazione e partecipazione". Professore emerito di Scienza Politica all’Università di Bologna e Socio dell’Accademia dei Lincei, Pasquino è autore di numerosi libri. E’ stato senatore per la Sinistra Indipendente e per i Progressisti. Allievo di Norberto Bobbio e di Giovanni Sartori, si è occupato in particolare di democrazia, istituzioni, sistemi politici comparati. Per lui ‘politica è vivere insieme nella città. Interessarsi, informarsi, inquietarsi, partecipare, vincere, perdere, rifluire. L’indifferenza è il vizio dei cittadini di serie B. Appassionarsi con giudizio è la qualità che vorremmo, che possiamo acquisire. Giova a noi e agli altri’.

A seguire (ore 18) Alberto Rossi, imprenditore, presidente e AD di Frittelli Maritime Group e della compagnia di navigazione Adria Ferries, parlerà della ‘passione dell’imprenditore’. Alla stessa ora Patrizia Gabrielli sarà protagonista dell’incontro ‘La rabbia, l’amore, la speranza. Racconti militanti’, in dialogo con Maria Grazia Camilletti. Docente di Storia Contemporanea e storia di genere all’Università di Siena, Gabrielli parlerà, tra l’altro, del suffragio femminile e delle memorie delle prime elettrici, di antifascismo e Resistenza.

Alle ore 19 interverrà Alessandro Campi, che racconterà ‘la passione nazionale nella storia del novecento (e del mondo contemporaneo’. Campi è direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano e del trimestrale Rivista di Politica. Insegna Scienza Politica e Relazioni internazionali all’Università di Perugia. Si è occupato in particolare dell’evoluzione politico-ideologica della destra italiana, delle trasformazioni della democrazia e della tradizione del realismo politico, nonché di Machiavelli, sul quale ha scritto vari saggi e libri.

Sempre alle 19 Roberto Lampa spiegherà cosa succede ‘quando l’economia dimentica la storia’, soffermandosi sull’opera di Oskar Lange. Lampa è stato uno degli 800mila giovani italiani che hanno lasciato il paese dopo il 2011. Da poco rientrato, è ricercatore in Storia del pensiero economico a Macerata.