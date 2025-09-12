Festival della Storia ad Ancona: c’è anche l’ex magistrato Casson

E’ l’ex magistrato Felice Casson (nella foto) il volto più noto tra gli ospiti della seconda giornata del "Festival della Storia" di Ancona. Oggi (ore 19) nell’auditorium della Mole Vanvitelliana Casson, in dialogo con Giovanna Amati, affronterà il tema della ‘giustizia di classe’ alla luce delle recenti iniziative legislative in tema di giustizia, informazione e sicurezza. Magistrato per 26 anni, senatore indipendente per tre legislature, saggista, Casson si è occupato di temi quali terrorismo nero, servizi segreti, anticorruzione, sicurezza ambientale e sul lavoro.

Il programma prenderà il via alle ore 17 con Raffaella Baritono e una riflessione sul rapporto tra comunicazione e politica, tra pubblico e privato, a partire da JFK e Marilyn Monroe. Baritono è docente di Storia e Politica degli Stati Uniti all’Università di Bologna. Alla stessa ora, nella Sala Boxe, il rettore dell’Università di Macerata John McCourt racconterà ‘la passione per la parola’. Alle ore 18, nell’auditorium, il giornalista Giovanni Orsina illustrerà la trasformazione profonda del ruolo pubblico delle emozioni nella politica, mentre nella Sala Boxe Giuseppina Capriotti Vittozzi parlerà di faraoni e di egittomania a partire dal Rinascimento. Chiusura alle ore 19 con Nicola Sbetti, ricercatore all’Università di Bologna, che affronterà il rapporto tra sport e politica.