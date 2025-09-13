Festival della Storia di Ancona, ecco il programma di oggi

Altra giornata ricca di eventi oggi al ‘Festival della Storia’ di Ancona, nonostante il forfait del professor Alberto Mantovani, il cui incontro è stato annullato causa indisponibilità dell’ospite. Si inizia alle ore 17 nell’auditorium della Mole con Azzurra Meringolo, inviata speciale della redazione esteri del Giornale Radio Rai (Radio 1), che parlerà delle giornaliste pioniere come Clare Hollingsworth, la prima a segnalare la concentrazione di forze militari tedesche ai confini con la Polonia, e Martha Gellhorn, l’unica giornalista a documentare lo sbarco in Normandia.

Patrizio Bianchi, ex ministro dell’istruzione, alle ore 18 spiegherà perché "una scuola da amare è la scuola che educa a essere se stessi, in pace". Alla stessa ora Carlotta Sorba, docente di Storia Contemporanea a Padova, parlerà di ‘Risorgimento melodrammatico. Emozioni e teatralità nel primo ‘800 italiano’.

Due anche gli incontri alle 19. Nell’auditorium l’attore Vinicio Marchioni racconterà come in teatro e al cinema le forti passioni sono il materiale incandescente che genera drammi, tragedie e commedie. Nella Sala Boxe Maurizio Ridolfi, professore di storia contemporanea all’Università della Tuscia, parlerà delle ‘passioni della politica’ in dialogo con Massimo Papini.

Alle 21 concerto ‘Lisa canta Ornella’, con Lisa Manara e Aldo Betto (chitarra). Ospite Riccardo Catria. Posto unico: euro 10.