Festival della Storia tra teatro e musica

Quella odierna è forse la giornata più attesa del quinto ‘Festival della Storia’ di Ancona, organizzato dalle Edizioni Affinità Elettive di Valentina Conti.

Alla Mole Vanvitelliana saranno ospiti, tra gli altri, l’attrice Maddalena Crippa e il cantante e chitarrista dei Gang Marino Severini.

Il programma inizierà alle ore 10.30 nella Sala delle Polveri con la tavola rotonda ‘Il demone del lavoro’, moderata da Paolo Marconi, in cui diverse autorità e personalità del mondo della cultura, della politica e del lavoro si confronteranno sul tema di questa edizione del festival (‘Demoni’) nella sua declinazione del ‘dèmone del lavoro’, espressione ricca di significati e contenuti. Alle ore 17 spazio a ‘Io sono la strega’: Marina Marazza, ex manager editoriale, scrittrice e giornalista specializzata in tematiche di storia, società e costume racconterà una vicenda di storia minore, documentata, che dimostra come una donna sia riuscita, in un’epoca oscurantista di caccia alle streghe, a dominare la realtà, nonostante tutto’. A dialogare con lei la giornalista Lucilla Niccolini.

Alla stessa ora Giacomo Manzoli, dal 2007 al 2010 presidente del DAMS di Bologna, oggi direttore del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, dove insegna Storia del cinema italiano, Cinematografia documentaria e Forme audiovisive della cultura popolare, parlerà con Luca Caprara dei ‘Demoni nel cinema".

Doppio incontro anche alle ore 18. ‘La lezione della Shoah’ avrà come protagonista Emanuele Fiano, responsabile della politica estera del Pd, dal 1998 al 2001 presidente della Comunità ebraica milanese. Il padre Nedo fu l’unico sopravvissuto della famiglia al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

"Il pensiero politico sulfureo, da De Maistre a Schmitt, passando da Nietzsche’ avrò come relatore Carlo Galli, ex professore di Storia delle dottrine politiche all’Università di Bologna e deputato, direttore della rivista Filosofia politica.

Alle ore 19 Maddalena Crippa, ‘colloquiando’ con il direttore dell’Amat Gilberto Santini, cercherà di spiegare cosa significhi ‘essere posseduti’ dal teatro".

Dopo l’incontro ‘Generazione Settanta: il demone della violenza politica’ con Miguel Gotor (ore 19), alle 21 si chiude con ‘La canzone, la Storia’, che vedrà Marino Severini dialogare con Massimo Papini e Sergio Sparapani, oltre che a eseguire alcune canzoni dal vivo.