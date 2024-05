Festival dell’infanzia:: "Maestri per un giorno" alla scuola San Michele. Poi giochi e laboratori Oggi ha preso il via il festival dell'infanzia 10+ con l'evento "Maestri per un giorno" alla scuola San Michele, offrendo laboratori e giochi sensoriali per bimbi e genitori. Il programma include anche percorsi di yoga ai Giardini del Poio.