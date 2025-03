Festival di cortometraggi Grifo tra proiezioni, incontri e dibattiti

Tre giorni di proiezioni, incontri e dibattiti a Chiaravalle. Da oggi a domenica il Teatro Giacconi di Chiaravalle ospiterà il Festival internazionale di cortometraggi Grifo, realizzato dall’associazione culturale Marcheting, in collaborazione con Moviestart production e Gran Galà Italia.

Il festival, presieduto da Roberto Siepi e coordinato da Alessia Vegro, si connette a ‘Orange The World’, la campagna di sensibilizzazione delle Nazioni Unite per la prevenzione e l’eliminazione della violenza di genere, attiva dal 2008. L’impegno per la promozione dell’uguaglianza di genere e la lotta a ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne sono temi prioritari per l’amministrazione di Chiaravalle, che ha sostenuto il progetto anche attraverso la partecipazione di Cinzia Caimmi, assessore alle pari opportunità e direttrice artistica del festival. Non è casuale la scelta di realizzare l’evento in concomitanza dell’8 marzo, giornata internazionale della donna.

La competizione è riservata ai cortometraggi di fiction nazionali e internazionali (attraverso la piattaforma Filmfreeway) e ha raggiunto ben 1052 iscrizioni da 93 Paesi, inclusi Iran, Usa e Giappone. Le opere sono state visionate e selezionate dalla giuria ufficiale presieduta da Maria Lina Vitturini, presidente della Commissione Pari Opportunità Marche. Nei tre giorni si alterneranno proiezioni dei 40 corti finalisti, incontri con registi e registe e alcuni momenti di riflessione con esperti. Oggi, dopo la presentazione del festival (ore 10), alle 16 e alle 21 sono previste due serie di proiezioni. Domani, dopo ‘I bambini incontrano il cinema’ (ore 10), con la partecipazione di Alessia Vegro, sceneggiatrice e regista, alle 17.30 altra serie di proiezioni dei cortometraggi finalisti.

Gran finale domenica (ore 16), con il red carpet e la premiazione delle opere vincitrici. A presentare sarà l’attrice Elena Presti (foto).