Festival di fotografia: "Prima scena"

Al via questo weekend alla Rotonda a Mare la tappa di ‘Prima Scena’, il Festival della fotografia. Il pomeriggio di sabato 31 maggio si apre alle ore 17.30 con la proiezione del docufilm "Le Marche degli scenografi", diretto da Lorenzo Cicconi Massi, un viaggio nei luoghi e nei protagonisti della prima edizione del festival Prima Scena. A seguire, uno speciale incontro con lo chef stellato Errico Recanati dedicato a "La scenografia del piatto in televisione: estetica e comunicazione", che esplorerà come il linguaggio della cucina e quello dell’immagine si incontrano in TV. Chiude la giornata una conferenza a cura di Giancarlo Basili, direttore artistico del festival, e Tommaso Gomez, art director del Gruppo Rainbow, sulla scenografia televisiva e la sua evoluzione nel panorama italiano ed europeo, con un omaggio a Carlo Cesarini da Senigallia, figura storica della televisione degli anni ‘60 e ‘70. Domenica sarà invece dedicata alla musica. Alle 18 la Rotonda a Mare ospiterà il concerto omaggio a "Milleluci", il celebre varietà televisivo considerato uno dei programmi più famosi e di successo nella storia della televisione italiana. Protagonista della serata sarà la cantante Emilia Zamuner, tra le più raffinate interpreti del jazz italiano.