Festival di Sanremo. Studenti dietro le quinte

Festival di Sanremo, come lo vivono gli adolescenti? Per raccontarlo è stato indetto uno speciale contest, ideato dall’Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche nell’ambito delle attività di alternanza scuola – lavoro. "Professioni del Festival di Sanremo" il titolo del progetto Pcto al quale hanno partecipato gli studenti delle quarte dei licei artistici di Ancona, Pesaro, Macerata e Ascoli Piceno, indirizzo audiovisivo e multimediale, nel mese di dicembre. E alla fine, ieri mattina, sono stati decretati i 12 vincitori, 3 per ogni scuola, che voleranno al Teatro Ariston per realizzare un reportage del dietro le quinte del Festival della canzone italiana. "Siamo molto soddisfatti dei lavori presentati dai ragazzi – il commento della direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico- speriamo che vengano valorizzati al meglio perché se lo meritano". "Ho mostrato nel video realizzato con i miei compagni una donna che inizia a guardare il festival da bambina – racconta una delle studentesse vincitrici - e le canzoni accompagnano la sua crescita fino all’età adulta, proprio per sottolineare l’importanza della musica nella nostra vita". "Il progetto è stato elaborato su proposta della Camera di Commercio ed è orientativo verso le professioni – ha sottolineato la coorinatrice Carmina Laura Giovanna Pinto- abbiamo avuto un cofinanziamento da parte degli sponsor e sono stati trattati temi a cavallo tra educazione civica e i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Gli studenti hanno realizzato brevi video su cosa significa per loro il Festival e i 12 premiati vivranno dal vivo l’esperienza direttamente sul posto, a Sanremo". Presente alla premiazione anche l’assessore regionale alla Scuola Chiara Biondi che si è complimentata con i ragazzi per l’originalità e la creatività degli elaborati. Gli studenti si ritroveranno il 12 febbraio a Villa Ormond , villaggio del Festival per fare interviste, produrre foto e video e infine realizzare un prodotto multimediale che sarà anche oggetto di esame di maturità. I ragazzi inoltre seguiranno in loco seminari su comunicazione digitale e musica e trascorreranno un’intera giornata a stretto contatto con gli artisti e con le maestranze del festival. Il progetto è interamente finanziato dalla Casa Editrice ELI di Loreto e dall’azienda Bim di Ascoli Piceno.