Festival di scenografia con Dante Ferretti

di Raimondo Montesi Le Marche hanno una nuova, prestigiosa rassegna. Si intitola "Prima Scena", festival europeo dedicato alla scenografia, che può vantare come direttore artistico un tre volte Premio Oscar: Dante Ferretti. A organizzarlo è l’associazione di promozione sociale Centro Culturale diretta da Mauro Mazziero, con il suo brand ‘Scenaria’. Quattro i Comuni coinvolti: Ancona, Macerata, Ascoli e Potenza Picena. Ognuno di loro avrà a disposizione un weekend, nel corso del quale si alterneranno spettacoli e concerti, proiezioni e incontri, oltre a masterclass con docenti d’eccezione. Tutto per esaltare il mondo della scenografia, al quale le Marche hanno dato e continuano a dare un contribuito di eccezionale importanza. Come dimostra il maceratese Ferretti, che non è esagerato definire il più grande scenografo del mondo. E’ lui il protagonista del primo weekend, quello del 4 e 5 marzo alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Qui la manifestazione prenderà ufficialmente il via, con i saluti istituzionali e la proiezione di un video a cura dalla Lube, partner del festival. Dante Ferretti terrà una conferenza-spettacolo in cui descriverà la storia di alcuni suoi bozzetti storici, per poi essere intervistato da Alessandro Boschi ed Enrico Magrelli, conduttori della storica trasmissione ‘Hollywood Party’ di Radio Rai 3....