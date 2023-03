Festival "Don’t run for cover": quattro band anconetane sul palco

Solo musica inedita ‘made in Ancona’ stasera (ore 21.30, ingresso gratuito) al Teatro Panettone, dove debutta il festival ‘Don’t run for cover’.

Organizzato da Officina Ancona Musica con l’ufficio Cultura del Comune e il gruppo Recremisi, l’obiettivo del festival è dare una occasione di esibirsi a band e ai cantautori.

Si esibiranno Stritti, che presenterà l’evento, The Cave, Entropia e Clara People. L’Officina Ancona Musica offre vari servizi (sala prove e di registrazione, corsi didattici, seminari e masterclass; prenotazioni 3703557967).

The Cave, che propongono un rock di ispirazione inglese, sono stati fondati da Nicola Santini (voce), Alessandro Franzoni (chitarra solista), Alessandro Ballerini (tastiera), cui si sono aggiunti poi Paolo Carniani (batteria), Michele Andreani (basso) e Massimo Mancini (chitarra ritmica). A breve uscirà un loro Ep. E’ atteso un album in inglese, ma la band sogna anche un disco in italiano.

Clara People, cantautrice e polistrumentista, giovanissima scopre una propensione alla scrittura di testi e musica. Il suo primo album è "Sense the Raven". Sta per uscire il nuovo singolo "In your light".

Stritti è noto come uno dei principali esponenti della cultura hip hop italiana. Fa parte di Hip Hopera Foundation e della crew Groovin Brothers. Vanta una sterminata discografia di album e singoli usciti dal 1992.

Gli Entropia fanno invece un rock italiano dal sound secco, grezzo e deciso, composto da due chitarre, spesso distorte, batteria e voce.