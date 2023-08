Festival e lirica: aumentano i fondi

Il Ministero della Cultura premia il lavoro svolto dalla Fondazione Pergolesi Spontini nel 2023 con un importante aumento dei contributi assegnati al Festival Pergolesi Spontini e alla stagione lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi tramite il fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. "Al Festival Pergolesi Spontini – spiegano dalla Fondazione - è stato assegnato un contributo di 225.344 euro, alla stagione lirica 2023 del ‘Pergolesi’, unico teatro di tradizione in una città non capoluogo di provincia, sono stati assegnati 648mila euro, complessivamente la sovvenzionesomma più alta nella storia della Fondazione".

I due cartelloni sono stati premiati dopo un’attenta valutazione di tre parametri: qualità artistica, qualità indicizzata e dimensione quantitativa.

"L’incremento delle risorse è il più alto nella storia della Fondazione Pergolesi Spontini - fanno sapere il dg Lucia Chiatti e il direttore artistico Cristian Carrara -. E’ il segnale che stiamo lavorando nella giusta direzione: cartelloni diversi, tra tradizione e innovazione, capaci di associare riscoperte dal grande valore musicologico alla promozione della musica d’oggi. Dietro queste proposte c’è un grande sforzo produttivo che non sarebbe possibile senza l’impegno e la dedizione di tanti professionisti".