Festival fisarmonica, oggi si premia il miglior talento

Dopo una settimana intrisa di emozioni, virtuosismi e contaminazioni sonore da ogni parte del mondo, il Premio internazionale della Fisarmonica giunge oggi alla sua giornata conclusiva con un programma che unisce tradizione, comunità e celebrazione. La novità è il concerto matinée della Fisorchestra di Castelfidardo, in scena a mezzogiorno in piazza della Repubblica. Guidata dal Maestro Luigino Pallotta e formata dagli allievi e dai maestri della scuola civica "Paolo Soprani", l’orchestra rappresenta l’anima musicale della città.

Alle 17 il teatro Astra ospita la cerimonia di chiusura della 50esima edizione del Pif: il pubblico potrà assistere alla esibizione dei tre finalisti che suoneranno il brano d’obbligo composto dal maestro Cesare Chiacchieretta eseguito dai Solisti Aquilani, una delle eccellenze italiane sinfoniche del panorama internazionale, acclamata nei più celebri teatri del mondo. La prestigiosa giuria presieduta dal maestro Massimiliano Pitocco annuncerà live il vincitore assoluto del Pif 2025, che iscriverà il nome in un albo d’oro che nel 2024 ha visto affermarsi il kazako Nurlanov Olzhas.

Sul palco saliranno per un’esibizione anche i vincitori di tutte le categorie del Premio&Concorso. Nell’occasione sarrà consegnato il titolo onorifico di Ambasciatore della fisarmonica attribuito dal Consiglio comunale di Castelfidardo a Patrizia Angeloni per lo "straordinario impegno nella diffusione e valorizzazione della fisarmonica da concerto, attraverso una carriera luminosa intrecciata tra arte, ricerca e formazione".