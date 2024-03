Festival "La Guglia d’Oro": ospite della serata Emanuela Aureli

Gran finale per la diciannovesima edizione del Festival Nazionale del Teatro ‘La Guglia d’Oro 2024’. Questo pomeriggio (ore 17) sul palco del Teatro Ariston di Agugliano saliranno tutte le compagnie e i gruppi teatrali amatoriali che hanno partecipato alla rassegna, ideata e organizzata dall’associazione La Guglia. Grande attesa per l’assegnazione dei premi "La Guglia d’Oro", ma anche per l’ospite che contribuirà ad animare l’evento. E’ la popolare imitatrice Emanuela Aureli, figura molto nota al pubblico soprattutto per le sue partecipazioni a varie trasmissioni televisive. Aureli esordisce nel 1992 nella ‘Corrida’ di Corrado, prosegue con ‘Stasera mi butto... e tre!’ su Rai 2 in prima serata. Torna sugli schermi con ‘I cervelloni’ e ‘Su le mani’, entrambi programmi di Rai 1. Dal 1996 al 1998 è tra gli ospiti fissi di ‘Domenica in’, dove propone le sue imitazioni, mentre il 1999 la vede impegnatissima: in televisione partecipa a ‘Sanremo Estate’ e ‘Caccia al lupo’; debutta in radio con Il programma ‘lo fate voi’ su Rai Radio 2 al fianco di Enrico Vaime, e al cinema nel film ‘In principio erano le mutande’ di Anna Negri. Nello stesso anno partecipa al programma che la farà conoscere ancora di più al pubblico, ‘Buona Domenica’, voluta da Maurizio Costanzo, e vi rimane per ben sette edizioni. Recita in ‘Carabinieri 4’, fiction di Canale 5 e partecipa ad altri due programmi radiofonici, ‘Donna Domenica’ e ‘610’ di Lillo & Greg, entrambi su Rai Radio 2. Torna su Rai 1, come ospite fisso, nell’estate 2007 a ‘Stasera mi butto’ e poi a ‘Domenica in’. Nel 2009 partecipa come concorrente alla quinta edizione di ‘Ballando con le stelle’, ed esordisce come pittrice con una mostra insieme al suo maestro Elvino Echeoni, dal titolo ‘Artisti si nasce?’. Nel 2010 fa parte del cast comico di ‘Voglia d’aria fresca’, con Carlo Conti, e conduce ‘Crazy Parade’ su Rai 2. Da settembre 2021 a settembre 2023 è stata nel cast de ‘I fatti vostri’ su Rai 2.