Festival "Librincittà": si promuove la lettura

È iniziato ieri il festival ‘Librincittà 2025’, coordinato dal Comune di Jesi nell’ambito delle azioni di promozione della lettura previste dal ‘Patto locale per la lettura’ e dalla recente qualifica di ‘Città che legge’, con la fondamentale collaborazione delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, delle librerie Incontri e Ortolibreria e delle associazioni Ready e Liberi Pensieri. Il tema del festival quest’anno è ‘l’avventura e il coraggio’. L’ispirazione prende spunto dal 150° anniversario della nascita di Rafael Sabatini: nato a Jesi (una targa identifica la sua casa natale in piazza della Repubblica), vive poi la maggior parte della sua vita in Inghilterra, dove scrive in lingua inglese numerosi romanzi storici e di intrattenimento (tra i quali Lo sparviero del mare, Scaramouche, Capitan Blood). Primo incontro in programma, quello con lo storico Carlo Greppi (curato dall’Iis Galilei con Frammenti dal Novecento), mentre a marzo sarà la volta di Chiara Carminati (coinvolta dagli Ic Urbani e Lotto). Previste poi numerose presentazioni di libri, incontri con gli autori e laboratori. Palazzo dei Convegni e la chiesa di San Nicolò ospiteranno la fiera del libro: 20 e 21 marzo protagoniste le classi delle sei scuole superiori di Jesi, mentre 27 e 28 marzo sarà il turno delle scuole dei quattro Istituti comprensivi jesini.