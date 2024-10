Festival multietnico tra musica e incontri

Musica etnica, racconti per bambini, concerti, dj set e conferenze: al via il Festival multietnico. Il circolo Arci ‘Il Corto Maltese’, in collaborazione con il "Progetto Sai – Ancona Provincia D’Asilo" ha organizzato la 22esima edizione del Festival con lo "scopo di valorizzare le diversità, offrire uno spazio di incontro al fine di costruire insieme una società più accogliente e pacifica" ha spiegato l’assessore Andrea Giombi. L’evento si è aperto ieri e si svolgerà fino a domenica nel centro storico di Fabriano. Oggi si inizia alle 16,30 con racconti per bambini alla biblioteca Sassi e alla stessa ora la conferenza del prof Paolo Godani, docente di Filosofia all’università di Macerata. Alle 19,30 al chiostro di San Biagio cena multietnica, musica etnica con Kinta Kinte e alle 22,30 concerto del gruppo Obelisco nero. A seguire dj set. Domani alle 17 al loggiato XX Settembre il laboratorio musicale ‘Gli antichi tasti dell’Africa dell’ovest per bambini da 4 a 10 anni. Alle 17,30 l’esibizione di Capoeira e alle 18,30 la chiusura al circolo Arci Corto Maltese con aperitivo etnico e musica di Kinta Kinte.

sa. fe.