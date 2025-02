Festival Nazionale ‘Ankon d’Oro ON’: 7 compagnie in gara

Al via la terza edizione del Festival Nazionale di Teatro ‘Ankon d’Oro ON’, organizzato dall’associazione Claet. Sono sette le compagnie che partecipano alla rassegna, che quest’anno sarà solo in digitale. Il festival infatti si svolge online, promuovendo il dialogo tra le compagnie, che visioneranno e valuteranno reciprocamente gli spettacoli in gara.

"Questa modalità offre un’opportunità di confronto e crescita nel panorama teatrale nazionale", spiegano gli organizzatori. La premiazione si terrà il 6 aprile in diretta sulla pagina Facebook di Claet.

"Sarà un’occasione per celebrare il teatro, conoscere i vincitori e condividere insieme questa esperienza unica - dichiara il presidente Diego Ciarloni -. Nonostante le limitate risorse che hanno impedito l’assegnazione del premio per il miglior spettacolo, le compagnie hanno dimostrato solidarietà e amore per il teatro. Questo ci ha permesso di mantenere altri importanti riconoscimenti, incluso il prestigioso Premio Ankon d’Oro ON, accompagnato da un premio in denaro".

Queste le compagnie selezionate: Associazione Culturale Spazio Teatro di Taranto (‘Coppia aperta quasi spalancata’), Associazione Ricreativa Culturale Oneira di Lanciano (‘Una commedia in giallo’), Associazione Culturale La Bugia di Verona (‘Il club delle prime quasi ex mogli’, Associazione Guardastelle di Acireale (‘Giallo - La Custode delle Api’), Associazione Bastoni tra le Ruote di Ischia (‘Parola alla difesa’), Compagnia La Pozzanghera di Genova (‘La Nonna’), e La Caldana di Borgo San Lorenzo (‘Nonne squillo’).