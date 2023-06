Festival Organistico, ad Albacina da Mozart a Moretti con De Nardo

Terzo appuntamento con il ‘Festival Organistico della Marca Anconetana’, organizzato dagli Amici della Musica "Guido Michelli". Oggi (ore 18.30) nella chiesa di San Venanzo ad Albacina si esibirà il giovane organista Giulio De Nardo, che eseguirà brani di autori come Mozart, Frescobaldi, Pescetti e Moretti. Il valore dell’iniziativa è quello di portare illustri organisti e talenti emergenti a suonare i nostri meravigliosi organi e far conoscere luoghi spesso marginali ma di notevole bellezza.

De Nardo si diploma al Conservatorio di Vicenza. Terminati gli studi in Italia, si trasferisce a Basilea dove viene ammesso alla Schola Cantorum Basiliensis e continua così lo studio dell’organo nella classe di Tobias Lindner. Contemporaneamente inizia lo studio del clavicembalo. Molti i premi vinti a concorsi internazionali da De Nardo, che svolge attività concertistica al clavicembalo e all’organo in veste di solista, come continuista e assistente alla direzione musicale in produzioni d’opera.

Collabora con orchestre ed ensemble vocali di fama internazionale come Venice Baroque Orchestra, La Cetra Barockorchester e Odhecaton Ensemble, e incide per etichette come Deutsche Grammophon e Alpha Classics. E’ fondatore dell’ensemble Sestier Armonico, gruppo che esegue e studia musica antica su strumenti originali. Il concerto è gratuito (consigliata la prenotazione: [email protected]).

Intanto è tutto pronto per ‘La lunga notte delle chiese’, la manifestazione nazionale che si presenta come una sorta di ‘notte bianca religiosa’. L’appuntamento è per oggi, e ad Ancona sarà la chiesa di San Francesco alle Scale a partecipare (ore 21.15), tra l’altro inaugurando così il format delle aperture serali della rassegna ‘Scrigni Sacri’, organizzata dall’Arcidiocesi di Ancona e Osimo. ‘La lunga notte delle chiese’ fonde musica, arte, cultura e poesia in chiave di riflessione e spiritualità. Con l’occasione si potranno quindi riscoprire dipinti, sculture e architetture dai significati oggi dimenticati, in un alternarsi di letture storico-artistiche, religiose e iconografiche delle opere più significative presenti in loco e non, a cura di Alessio Ionna, e dalle sinfonie a cura del Coro giovanile ‘Orlandini’. Ingresso libero (info 3208773610 e www.museodiocesanoancona.it).