Festival Organistico internazionale dedicato a "La donna e la musica"

Al via il 4 luglio a Corinaldo il Festival Organistico Internazionale Città di Senigallia: il tema della 24esima edizione è ‘La donna e la musica’.

La rassegna, promossa dalla Fondazione dott. Leopoldo Uccellini, Cavaliere di Gran Croce, oltre Senigallia coinvolge anche i comuni di Corinaldo, Belvedere Ostrense e Chiaravalle. Giovedì 17 luglio appuntamento a Senigallia alla chiesa Santa Maria della Neve – Portone con Loreto Aramenti, mentre giovedì alle 21,15, sempre nella chiesa di Portone si esibirà Winfried Lichtscheidel.

Giovedì 31 luglio ci si sposta nella chiesa Santa Maria Assunta o chiesa dei Cancelli per assistere all’esibizione di Alessandra Mazzanti. Ad ogni spettacolo, l’ingresso è libero.

"Un Festival dove emerge l’impegno di valorizzare degli strumenti storici del Settecento e dell’Ottocento, ma anche più moderni come l’organo della Chiesa del Portone a Senigallia - spiega Federica Iannella, direttrice artistica della rassegna - quest’anno abbiamo scelto un tema speciale: la donna in musica, non solo musa ispiratrice ma protagonista, artista e interprete. Tutti gli otto appuntamenti del festival saranno dedicati al mondo femminile, con la presenza di quattro organiste di grande talento".

Il primo appuntamento sarà un viaggio che va dalle donne rimaste a lungo in clausura a quelle che oggi possono esprimersi liberamente sulla scena musicale internazionale.

Una tappa, quella di Corinaldo, che ricade nei giorni delle celebrazioni di Santa Maria Goretti. Un’edizione che si arricchisce del patrocino della Fidapa di Senigallia, un modo per dare spazio al talento femminile in ogni forma. Una forza creativa, un modo per far emergere il talento e chiudere gli occhi davanti a un organo per immergersi nei suoni, lasciando andare le mani dietro le note di quello che per un musicista è molto più di uno spartito, ma un vero e proprio viaggio da regalare a chi si mette all’ascolto.

Quattro anche gli appuntamenti nel mese di agosto: il primo, alla chiesa dei Cancelli il 13 agosto alle 21,15 con Susanna Soffiantini, il secondo, sempre alle 21,15 andrà in scena il 21 agosto alla chiesa Santa Maria della Neve – Portone con Benedikt Bonelli e il terzo a Chiaravalle il 24 agosto, sempre alle 21,15 all’Abbazia il Castagno. Il Festival si chiuderà il 31 agosto a Belvedere Ostrense nella chiesa San Pietro Apostolo con Margherita Sciddurlo e Andreine Zatti.