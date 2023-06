Festival organistico internazionale Di Rosa con Bach per l’apertura

Torna per la sua XXII edizione il Festival Organistico Internazionale "Città di Senigallia" che dal 20 luglio al 27 agosto proporrà otto concerti tra Senigallia, Chiaravalle e Belvedere Ostrense. Il Foi, promosso dalla Fondazione "Dott. Leopoldo Uccellini Cavaliere di Gran Croce" è un percorso artistico iniziato a Senigallia e ampliato nei comuni del comprensorio, per farne conoscere le bellezze e il patrimonio artistico. Una manifestazione caratterizzata dall’amore per la musica, l’arte ed il territorio. Il Festival raccoglie ogni anno sempre più appassionati ed estimatori grazie a concerti di spessore artistico internazionale che valorizzano le differenti tipologie di organi presenti nelle chiese del territorio.

Il debutto del festival, sotto la direzione artistica del maestro Federica Iannella, è a Senigallia giovedi 20 luglio alle Chiesa del Portone con il concerto "Bach e dintorni" di Giampaolo Di Rosa, organista titolare di Santo Antonio dei Portoghesi in Roma, della Cattedrale di Vila Real e della Cattedrale di Bragança. Giovedì 27 tocca a Gabriel Studer, docente di Organo e Composizione organistica presso l’Istituto Musicale "Lodovico Rocca" di Alba con "Viaggio in Europa tra Organo e Orchestra". La prima trasferta è a Crinaldo domenica 30 luglio nella chiesa di Santa Maria Addolorata per "Dall’Italia... in Germania" con Nicola Dolci, solista in rassegne nazionali ed internazionali (Italia, Svizzera, Olanda e Germania) e in veste di organista concertatore e direttore in numerosi ensemble. Ad agosto si torna a Senigallia, sempre alla chiesa del Portone, giovedì 10 con Nicola Procaccini, vincitore del prestigioso "Buxtehude Wettbewerb 2018" di Lubecca in "I colori della musica strumentale nel repertorio organistico".

Giovedì 17 Stefano Rattini, organista titolare dell’Abbazia Benedettina Muri-Gries di Bolzano, insegnante di improvvisazione organistica all’Istituto di Musica Sacra di Trento, proporrà un "caleidoscopio di suoni" per arrivare il 24 agosto alla Chiesa dei Cancelli con Susana Gastria Lastra, organista presso l’Hospital de los Venerables di Siviglia, che si cimenterà in "Sevilla, Espagna, Europa". Domenica 20 agosto il Festival arriva a Chiaravalle, all’Abbazia di Santa Maria in Castagnola con Roberto Padoin, organista al Duomo di Serravalle-Vittorio Veneto, e si concluderà il 27 agosto a Belvedere Ostrense presso la chiesa di San Pietro Apostolo con Giuseppe Monari all’organo e Doralice Minghetti all’ocarina. Tutti i concerti, con inizio ore 21,15, sono ad ingresso libero.