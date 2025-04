Festival Spilla, altra data. Arriva anche Tony Ann

Il festival ‘Spilla’ di Ancona svela il secondo nome dell’edizione 2025. E’ quello di Tony Ann, il pianista e compositore canadese che ha conquistato il pubblico italiano a colpi di sold out. L’artista venerdì 11 luglio salirà sul palco dell’Anfiteatro romano, dove porterà il suo nuovo tour estivo, e con esso tutta la magia e la potenza emotiva della sua musica. Il primo ospite del cartellone è stato annunciato qualche settimana fa: Joan Thiele. Ora tocca al secondo protagonista della rassegna ideata dalla Comcerto di Eric Bagnarelli. Reduce dal travolgente successo delle date italiane, con i biglietti andati esauriti per i concerti del 14 maggio al Teatro Carcano di Milano e del 15 maggio alla Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone di Roma’, Tony Ann si prepara a incantare anche il pubblico marchigiano. Conosciuto in tutto il mondo per la sua straordinaria abilità nel fondere sonorità classiche e contemporanee, il virtuoso del pianoforte regalerà ad Ancona una performance intensa, emozionante e unica nel suo genere, ‘favorita’ naturalmente dalla splendida location. I biglietti sono disponibili su www.ticketmaster.it e www.vivaticket.it dalle ore 10 di oggi.

Con oltre 100 milioni di visualizzazioni e più di 6 milioni di follower sui social media, Tony Ann ha avvicinato le nuove generazioni alla musica neoclassica grazie alla sua popolare serie ‘#playthatword’ e alla sua trilogia di ep ‘Emotionally Blue’, ‘Emotionally Orange’ e ‘Emotionally Red’, pubblicata in collaborazione con Decca Records France (Universal Music Group). Il suo tour mondiale ha già registrato sold out in grandi città come New York, Los Angeles, Tokyo e Kuala Lumpur. Le sue performance spingono i confini tra neoclassica, musica strumentale e popolare, sfruttando l’intera gamma degli 88 tasti del pianoforte per creare composizioni intense e tecnicamente straordinarie.

Oltre alla sua carriera solista, Tony Ann ha dimostrato grande versatilità collaborando con artisti come Don Diablo, Wrabel e L.Dre, oltre ad aver co-scritto i singoli platinum negli Stati Uniti "Sick Boy" e "Call You Mine" con The Chainsmokers. Ha inoltre partecipato al loro tour "Memories: Do Not Open" nelle arene del Nord America, esibendosi anche su SNL e Good Morning America. Tony continua a pubblicare nuova musica ogni mese come parte di un progetto innovativo ispirato all’oroscopo, promettendo brani sempre freschi e coinvolgenti.