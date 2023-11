Festival Stupor Mundi, nessuna richiesta da Jesi

E mentre il Comune di Ancona blinda il bando per l’organizzazione del festival Stupor Mundi – Federico II di Svevia per le celebrazioni degli 800 anni dell’Università di Napoli intitolata all’imperatore, Jesi si ritrova a fare i conti con un’occasione persa. Com’è andata: la Regione Marche ha messo a disposizione un finanziamento di 80mila euro; a quel punto i singoli Comuni avrebbero dovuto presentare un bando per l’aggiudicazione del budget e dell’organizzazione del festival incentrato sulla storica figura dell’imperatore svevo.

Nessun bando presentato da parte di Jesi, che avendo visto dare i natali a Federico II, ha coltivato una tradizione storica-culturale nonché un legame del tutto unico con la figura del letterato mecenate. Dunque, per una mancanza di prontezza e disattese le tempistiche per presentare il proprio bando, l’amministrazione jesina rimane esclusa da qualsiasi possibilità di inserire iniziative per lo Stupore Mundi nel proprio territorio. "Prima ancora che alimentare polemiche per addossare colpe di natura politica, guardando alle bandiere di appartenenza, chiediamo al sindaco Fiordelmondo di chiarire le motivazioni di questa incresciosa esclusione".