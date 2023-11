Festival Stupor Mundi, prove di dialogo

Festival dedicato all’imperatore jesino stupor mundi da realizzare "esclusivamente ad Ancona", la giunta Fiordelmondo cerca di ricucire lo strappo con la Regione e soprattutto con gli amministratori del capoluogo dorico, vista anche la sintonia dei due primi cittadini, Lorenzo Fiordelmondo e Daniele Silvetti sull’annosa partita dei rifiuti che sarebbe, proprio grazie a loro, a una svolta. E proprio dalla Regione arriva un appello a superare i campanili e una proposta di legge che punta a valorizzare la figura dell’imperatore nato a Jesi come patrimonio dell’intera regione. "Credo che Federico II possa essere un patrimonio marchigiano – rimarca il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia -. Le Amministrazioni di Jesi e Ancona sapranno fare in modo di festeggiare questa importante ricorrenza nel migliore dei modi, in sintonia e all’insegna dell’interesse collettivo. Ho depositato una proposta di legge che presto sarà in commissione e in aula per un’approvazione celere e, auspico, all’unanimità. Nelle Marche dobbiamo assolutamente abbandonare la mentalità dei mille campanili in favore di una stretta e concreta sinergia in grado di accrescere il nostro appeal turistico, valorizzando un patrimonio collettivo".

Ma Jesi continua a chiedere di ospitare eventi di richiamo in nome dello stupor. "Il sindaco perde le occasioni – attacca il consigliere comunale Fd’I Antonio Grassetti -. Spero io di recuperare e di far modificare certe scelte doriche. Perché per me Jesi viene prima del partito". Questa opposizione punta alla vicinanza di visioni politiche con la giunta anconetana e quella di palazzo Raffaello. Una questione molto sentita in città perché a Jesi un evento di grande richiamo su Federico II ad oggi non è stato creato nonostante le diverse proposte tra cui l’anno scorso quella offerta da Jacopo Fo alla giunta, appena insediata, di ricreare in piazza Federico II un villaggio medioevale permanente, un parco tematico dedicato ai bambini e alle loro famiglie.

A intervenire è anche il musicista jesino David Uncini: "Tutti noi – sottolinea - dovremmo meditare su questa cosa, e chiederci il perché Ancona crei un grande evento che non si svolgerà a Jesi. Questo argomento di Federico II mi tocca molto perché da compositore ho scritto un brano dedicato proprio a Federico II, ‘Ballata di Federico II’ per orchestra fiati eseguito a Teatro Pergolesi per uno spettacolo sul tema. Nel mio piccolo ho cercato, provato culturalmente a far capire come fosse importante la figura di Federico II, non solo dal punto di vista storico e della rievocazione storica. Chi è causa del suo mal.....".

