Festival sulle donne, concerto "Ladies in black from Nina to Amy"

Ultimo appuntamento con il festival ‘e – SISTER – e’ di Corinaldo, dedicato al mondo femminile. Partendo dalla fine del programma, da non perdere il concerto ‘Ladies in black from Nina to Amy’ (ore 21 in piazza Il Terreno) che vedrà Linda Centini (voce, piano, basso), Alessandro Roselli (piano, basso), Eleonora Lodovici (chitarre) , Riccardo Tamburini (cori) e Luca Grandoni (batteria) omaggiare le protagoniste dell’evoluzione della black music: Nina Simone, Aretha Franklin, Norah Jones, Tracy Chapman, Tina Turner, Alicia Keys, Amy Winehouse, Destiny’s Child. Alle 17 al Teatro Goldoni ‘Pancake a colazione’, commedia romantica e poetica sul tema del coming out. Alle 18.30 ci sarà ‘La danza della gioia’, con Annagrazia Lentini, che attraverso la gestualità del corpo e la simbologia dei movimenti riconnetterà le partecipanti alla forza del Femminile.