Festival sullo Stupor Mundi ad Ancona: è bufera

Un festival di quattro giorni sullo "Stupor Mundi - Federico II di Svevia" realizzato con fondi della Regione Marche, in cui i protagonisti del panorama italiano e internazionale dialogheranno tra incontri, tavole rotonde e spettacoli. Con il Comune di Ancona che "finanzia le attività che si svolgono esclusivamente all’interno del territorio comunale". Ora è ufficiale: è stata pubblicata ieri dal Comune di Ancona la manifestazione di interesse per l’affidamento diretto "previa consultazione di più operatori economici, del servizio di realizzazione del festival Stupor mundi con un budget di 67mila euro più iva". Nel bando non si legge una parola su Jesi, nonostante il finanziamento regionale, secondo rumors, sarebbe stato destinato inizialmente proprio alla città natale di Federico II. Ieri la manifestazione di interesse ha creato il gelo a palazzo dove è iniziata a spuntare la parola ‘capriccio’. Qualcuno evidenzia come lo sgambetto a Jesi in favore di Ancona possa essere causato dai differenti orientamenti politici, non tanto tra Jesi ed Ancona quanto tra la prima e la Regione.

"Stiamo approfondendo la questione che, per il momento, sta lasciando incredulità nelle persone che ne hanno notizia – commenta l’assessore alla Cultura Luca Brecciaroli - persone di Jesi come del resto del territorio. Siamo certi che la Regione e il Comune di Ancona attiveranno una interlocuzione con la nostra città, che ha dato i natali all’imperatore ma, soprattutto, è alquanto attiva intorno alla sua figura, e su vari livelli. In caso contrario diventerebbe molto difficile e svilente, anche da parte di chi dovesse costruire o aderire a tale operazione, la partecipazione a un progetto culturale che, con queste premesse, risulterebbe più un capriccio poco chiaro che non un progetto culturale di respiro".

"Il progetto – si legge nella manifestazione di interesse - è dedicato alla leggendaria figura di Federico II di Svevia, conosciuto con l’appellativo Stupor Mundi per via della sua personalità poliedrica e affascinante che, fin dalla sua epoca, ha polarizzato l’attenzione degli storici e del popolo, producendo anche una lunga serie di miti e leggende popolari".

A sbottare è ancora il consigliere comunale Giancarlo Catani: "È davvero assurdo che Jesi resti fuori da questo importante progetto e non sia fino a oggi riuscita a organizzare un evento importante attorno al suo illustre imperatore. Pare che quel finanziamento fosse stato destinato inizialmente a Jesi. È mai possibile che nessuno si sia accorto dello scippo?".

