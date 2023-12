Festività, cento eventi e il capodanno in piazza

Cento eventi accompagneranno le festività di Natale fino all’epifania. Torna il Capodanno in piazza con dj set preceduto da quello dei bambini. Ma c’è anche chi storce il naso. "È il risultato – spiegano gli assessori Mura Nataloni e Andrea Giombi - di un lungo lavoro preparatorio e di un grande coinvolgimento dell’intero tessuto associativo locale e della forte collaborazione tra Comune e Diocesi". L’insieme degli eventi spazia dalle mostre d’arte all’allestimento di presepi, passando per la musica, il cinema, il teatro, la danza, lo spettacolo, i laboratori per grandi e bambini, i convegni, la presentazione di libri, lo sport, i mercatini di antiquariato. Il centro ospiterà la maggior parte degli eventi e tutti i contenitori culturali della città saranno attivi.

"Importante il contributo che è venuto dai commercianti del centro storico e anche da privati che hanno messo a disposizione spazi – spiegano dal Comune -. Le frazioni, invece, si distingueranno per i tradizionali presepi". Tra gli appuntamenti più istituzionali: l’accensione dell’albero di Natale l’8 dicembre alle 17 in piazza del Comune, il concerto della Banda corpo nazionale dei vigili del fuoco il 12 dicembre alle 17 al Teatro Gentile, "Lo Schiaccianoci" eseguito dal balletto del Teatro dell’Opera nazionale della Romania il 14 dicembre (ore 21) al Gentile. E ancora, il 17 dicembre sempre al Gentile il concerto di tutti i Cori cittadini "Corinsieme per la Pace", il 23 dicembre quello del corpo bandistico Città di Fabriano. Dopo il Capodanno organizzato dai commercianti e da Radio Gold il 5 gennaio al Gentile spazio al concerto per il nuovo anno "Danubio" con la Form.

E poi le befane volanti e la Tombola della Befana il 6 gennaio in piazza del Comune. "Le festività natalizie e l’arrivo del nuovo anno - spiega il sindaco Daniela Ghergo - richiamandoci ai valori spirituali più profondi della nostra comunità ed esortandoci a vivere in pace e solidarietà, rappresentano anche momenti emblematici della ripartenza. La collaborazione che abbiamo instaurato ha prodotto moltissime iniziative e un calendario di appuntamenti di estrema ricchezza, simbolo di una città veramente creativa". "Fabriano è l’ultima tra le città a presentare il cartellone di Natale, quando il primo weekend di dicembre è ormai alle porte - attacca il consigliere comunale Danilo Silvi (Fratelli d’Italia) - e senza alcuna sorpresa, perché ci sono le solite cose. Nemmeno quest’anno, purtroppo, questa amministrazione comunale si è inventata qualcosa di nuovo per portare visitatori e curiosi in città. Mi chiedo perché qualcuno dovrebbe venire a Fabriano".

Sara Ferreri