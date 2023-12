Festività, i lavori nelle varie scuole non si fermano

Durante le vacanze scolastiche natalizie i cantieri che l’Amministrazione Olivetti ha aperto in vari plessi, non si fermeranno: si cercherà di sfruttare la sospensione dell’attività didattica proprio per velocizzare tutti i lavori attualmente in corso che interessano numerose scuole senigalliesi: scuola Puccini (demolizione del corpo di fabbrica attualmente inagibile e sua ricostruzione), scuola Leopardi (sistemazione della sede stradale e dei marciapiedi di Via Marche e Via Ancona, nei pressi della scuola ed efficientamento della copertura della palestra), polo scolastico 0 - 6 di Piazzale Michelangelo (cantierizzazione della nuova scuola materna), collodi (risanamento del vespaio di fondazione), scuola Fagnani (conclusione dei lavori interni ed esterni dell’edificio). Sempre durante le festività verranno portati avanti i lavori in somma urgenza che riguardano le scuola Pieroni di Montignano, le S. Gaudenzio di Borgo Bicchia, le Montessori di Scapezzano.