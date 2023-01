"Festività, il commercio sorride"

A quattro mesi dall’alluvione che lo scorso 15 settembre ha messo in ginocchio la spiaggia di velluto, le associazioni di categoria stilano un primo bilancio sull’andamento delle festività natalizie. "Per quanto riguarda l’andamento del commercio locale, le cose si stanno riprendendo anche se con grande lentezza. Le festività hanno agevolato e favorito la ripresa ma la congiuntura economica resta ancora difficile – spiega Egidio Muscellini Presidente Area territoriale Senigallia di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino -. Il caro bollette, l’inflazione e l’aumento dei carburanti incidono pesantemente sulle tasche dei cittadini che selezionano e diminuiscono le spese. Inoltre la chiusura del Ponte Garibaldi resta determinante per un ritorno alla normalità".

Tra il 2009 e il 2022 il numero delle imprese attive è passato da 4 mila 62 a 3 mila 917, con un calo anche delle aperture: "I segnali sono confortanti, ma per una ripresa occorre tempo" conclude Muscellini.

Ieri le associazioni sono state convocate in Comune per discutere il bilancio: "Nei prossimi giorni cercheremo di capire quali sono gli interventi da fare a favore delle imprese – spiega Carlo Schiaroli, presidente di Cna -. Il periodo natalizio è andato bene nonostante le difficoltà generali e della zona. È certo che se per alcune attività è andata molto bene, per altre la situazione non è del tutto sufficiente, sopratutto per fare programmi sereni per il futuro. I saldi invece sono partiti bene, per il settore moda in primis. Alla fine del mese di gennaio avremo un quadro generale più completo. Mai siamo fiduciosi".

Il nuovo ponte è atteso per giugno, ma l’auspicio delle associazioni è che i tempi possano accorciarsi. "Eravamo nelle settimane post alluvione nel peggior scenario a livello di aspettative che si fosse mai visto – spiega Giacomo Bramucci, presidente Confcommercio -. Crisi energetica, inflazione, paure per le aspettative di una guerra infinita e il disastro di un fiume impazzito che ha spazzato via intere parti della nostra città. Riguardo al Natale il risultato è stato un livello dei consumi soddisfacente, finalmente ai livelli pre Covid, sia per il commercio che per la ristorazione. Ora dobbiamo pensare alla prossima stagione turistica ormai alle porte e sostenere le imprese che alimentano il tessuto economico e sociale della nostra città".

Alluvione che ha segnato il futuro di imprese e famiglie: "Dobbiamo ricostruire l’idea di una città accogliente in cui l’alluvione è solo un irripetibile ricordo. Teniamo alta l’attenzione mediatica sulla ricostruzione e sulla messa in sicurezza del fiume, lo dobbiamo alla Senigallia delle future generazioni".

Tra le iniziative per incentivare il commercio messe in atto durante le festività, c’è anche quella relativa alla sosta: per tutta la durata delle festività sono state concesse due ore di sosta gratuita. Domenica si è chiuso il calendario delle iniziative di Natale con lo spettacolo ‘Le Fontante Danzanti’, che ha radunato in piazza Garibaldi migliaia di persone, riaccendendo i riflettori sull’importanza di un collegamento oltre al ponte 2 Giugno che costringe alle tante persone che lasciano le auto in sosta nel piazzale antistante lo stadio, ad allungare il percorso per raggiungere il cuore del centro storico.

s. s.