Festività natalizie, più contributi ai commercianti

di Sara Ferreri

Niente cielo stellato lungo corso Matteotti ma luci che si sviluppano in verticale, illuminazioni artistiche sulla facciata del teatro Pergolesi e stelle dorate in riferimento alla tradizione orafa jesina. E poi vetrine in stile natalizio londinese con i soldatini Schiaccianoci e il grande ritorno del Capodanno in piazza. Sono solo alcune delle novità del cartellone natalizio realizzato grazie al contributo dell’associazione dei commercianti Jesi Centro, dei locali Jesi città da vivere, del comitato viale della Vittoria e delle associazioni di categoria sotto la regia dell’amministrazione comunale. "Grazie a un sostanzioso contributo dell’amministrazione comunale, più importante di quello simbolico dello scorso anno (sarebbe pari a 7mila euro, ndr) per la cui collaborazione siamo molto soddisfatti – spiega il presidente di JesiCentro Tobia Bifani –, abbiamo potuto inserire installazioni luminose prestigiose lungo corso Matteotti e via Pergolesi e illuminare l’Arco Clementino. I commercianti, compresi anche ristoranti e locali, realizzeranno anche delle vetrine a tema londinese così da avere un’immagine uniforme. Le luminarie riguarderanno anche tutto il viale della Vittoria. Sarà un Natale molto accogliente negli ultimi tre anni è stato fatto un salto di qualità importante, specie per quanto riguarda le luminarie che accenderemo probabilmente il primo dicembre".

Contemporaneamente la facciata del teatro Pergolesi si accenderà delle opere d’arte luminose di un artista che non è stato ancora svelato. A breve arriverà il tradizionale albero di Natale in piazza Colocci e alte iniziative saranno realizzate anche in piazza Federico II dove sono previsti eventi anche per valorizzare la tradizione orafa jesina. Sarà anche inaugurata l’installazione "d’oro" dello scultore jesino Massimo Ippoliti in via Pergolesi, nel punto più alto della città. Tra le notizie più attese c’è il ritorno del Capodanno in piazza della Repubblica per un target di giovani ma non solo. A festeggiare il nuovo anno davanti al teatro Pegolesi quest’anno ci sarà la musica scelta e mixata da un dj. Sul palco salirà Daniele Baldelli, classe 1962, ricordato per essere stato uno dei primi disc jockey in Italia, tra gli inventori dello stile afrocosmic. Il programma non è stato ancora reso noto ma non sono previste esibizioni di band o gruppi musicali. L’organizzazione è stata affidata dal Comune alla Fondazione Pergolesi Spontini che curerà anche parte del cartellone natalizio. Il cartellone natalizio può contare quest’anno anche su tre sponsor privati che hanno versato 8.710 euro.