Festività solidali con la Croce Gialla

Continuano le iniziative per un Natale "dolce e solidale", promosse dalla Croce Gialla Falconara. L’associazione, che quest’anno festeggia il quarantesimo anniversario dalla fondazione, è presente con i propri banchetti in città per la vendita delle specialità golose, tra panettoni, pandori, torroncini e cioccolatini, ma anche addobbi natalizi artigianali, il cui ricavato permetterà di sostenere le attività della Croce Gialla Falconara, sempre a servizio della comunità. Sono disponibili anche i calendari 2024 con protagonisti i disegni dei bambini delle scuole primarie di Falconara. Per informazioni e prenotazioni 071. 9160822 (anche WhatsApp) o mail a info@crocegialla.it.

Articoli e dolci sono disponibili anche nella sede via IV Novembre 12 o ai banchetti natalizi itineranti. I prossimi appuntamenti: domani, 10-12 e 16.30-19, al supermercato Sì con te di via Fratelli Rosselli, mentre domenica, 9.30-12.30, alla parrocchia di Sant’Andrea di Castelferretti. Gli eventi proseguiranno anche sabato 23, dalle 16.30 alle 19, alla casa di Babbo Natale in piazza Mazzini e la mattina della Vigilia, dalle 9.30 alle 12.30, alla parrocchia di Sant’Antonio da Padova.