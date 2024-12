Festività, sosta scontata e posti al parco Kennedy

Per favorire l’afflusso di persone nel cuore di Falconara nel periodo natalizio tornano gli sconti del 50 per cento sulla prima ora della sosta a pagamento. "Un’agevolazione che si rinnova ogni anno per favorire il commercio e per consentire alle famiglie di frequentare il città addobbato a festa e pieno di animazioni e attrazioni", fa sapere il Comune.

L’obiettivo, infatti, è quello di incentivare i cittadini, anche provenienti da fuori, a vivere la città nei giorni che precedono il Natale. "Per aiutare i commercianti e i cittadini che vogliono acquistare e passare qualche ora a Falconara – chiarisce l’assessore al Commercio, Ilenia Orologio – questa misura è una delle più efficaci, come dimostrato nel corso degli anni". Nel dettaglio del provvedimento, su tutti gli stalli a pagamento presenti sul territorio comunale, da lunedì scorso e fino a lunedì 6 gennaio 2025 sarà possibile sostare pagando una tariffa di 40 centesimi per la prima ora, anziché gli 80 centesimi richiesti nel resto dell’anno.

La prima mezz’ora costerà 20 centesimi. Dalla seconda ora in poi la tariffa resta di 1,20 euro (sostare due ore, a titolo esemplificativo, costerà 1,60 euro anziché 2). Sono previsti sconti anche per l’importo della sosta per mezza giornata, che sarà di 2,50 euro anziché 3 euro e sulla tariffa della giornata intera, che nel periodo natalizio sarà di 5 euro anziché 6. Dalle 13 alle 15 resta confermata la sospensione dell’obbligo di pagamento della sosta. Non solo. Sempre per favorire l’afflusso di visitatori in centro città è stata decisa l’apertura straordinaria del parco Kennedy per consentire la sosta dalle 14 alle 21 nelle giornate di sabato e domenica prossimi, nonché dal 21 al 24 dicembre, proprio a ridosso delle festività natalizie.

E intanto, per restare in tema di eventi legati al Falconatale 2024, il fine settimana si aprirà con un appuntamento a Palombina Vecchia. Il parcheggio della scuola Aldo Moro accoglierà, dalle 16 alle 19, il Villaggio di Babbo Natale con trucca bimbi, scultore di palloncini, laboratori artistici, folletto postino e la casa di Santa Claus. Sabato, invece, spazio agli intrattenimenti in centro, tra mercatini solidali, tra Centro Pergoli e dintorni, e i cori delle scolaresche in piazza Mazzini, per arrivare al Villaggio di Babbo Natale. Alle 17 sarà in programma la Light Christmas Parade a cura di Sasselles Show, mentre alle 17.30 toccherà alla Ma.Mo. Dance con il classico spettacolo natalizio. La replica domenica. Main event, alle 17, con il concerto tributo a Ennio Morricone. Centro, tra piazza Mazzini e via Bixio, ma anche i quartieri sono pronti ad animarsi sulla scia del successo dell’inaugurazione del Natale falconarese della scorsa settimana.

gi. gia.