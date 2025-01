"Fiabe in libertà" entra anche nel carcere

‘Il Piccolo Mino’ è la fiaba simbolo della quarta edizione di ‘Fiabe in Libertà’, progetto ideato da Radio Incredibile con il supporto della Fondazione Cariverona, nell’ambito del programma Esodo. L’iniziativa unisce letteratura, artigianato e recitazione, trasformando storie scritte dai detenuti del carcere di Montacuto in strumenti di inclusione e creatività. Il libro e l’audiolibro saranno presentati in cinque appuntamenti: il 14 alla casa di reclusione di Barcaglione, il 15 alla biblioteca di Ancona, il 22 gennaio alla biblioteca di Falconara, poi 17 e 20 febbraio alla scuola Manzoni di Camerata.