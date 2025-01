"Fiabe in libertà" scritte dai detenuti

È in programma domani, alle 17.30, alla biblioteca comunale del Centro Pergoli di piazza Mazzini, un appuntamento realizzato nell’ambito del progetto editoriale della Casa circondariale di Montacuto dal titolo ‘Fiabe in libertà’, portato avanti in collaborazione con la Fondazione Cariverona e l’associazione Radio Incredibile. Bambini e ragazzi dai 6 anni in su potranno partecipare a letture e laboratori legati al racconto ‘Il piccolo Mino’, alla cui stesura hanno partecipato detenuti ed ex detenuti del carcere anconetano. Il progetto ha unito diverse forme d’arte per creare un’esperienza narrativa completa e coinvolgente, culminata con la realizzazione di un podcast e di oggetti di artigianato artistico. Al centro del progetto, come già accennato, la fiaba ‘Il piccolo Mino’, con protagonista un piccolo essere vivente che abita sotto terra, tra le radici di una grande quercia. Mino riesce a realizzare il suo sogno di uscire e nel ‘mondo di fuori’ incontrerà tanti personaggi e vivrà nuove avventure. L’esperienza gli permetterà di conoscere anche la storia dei suoi genitori e di capire il perché siano finiti sotto terra.