Fiamme aggrediscono un’auto e si estendono alla moto a fianco

Auto a fuoco in un parcheggio seminterrato di via dei Fornaciai traversa di via Roma: le fiamme raggiungono anche la vicina moto: non si esclude nessuna causa neppure quella dolosa. L’allarme è scattato martedì sera poco dopo le 22 quando i residenti hanno visto uscire fumo e fiamme dalla tettoia dove erano parcheggiate da qualche ora un’automobile e uno scooteroone di una coppia di residenti. Le fiamme stavano avvolgendo una Volkswagen Polo di una donna e uno scooterone T Max del compagno, entrambi residenti in un appartamento vicino. Secondo una prima ricostruzione i due mezzi erano parcheggiati da un po’ ma i vigili del fuoco, una volta domato il rogo non avrebbero trovato inneschi di alcun tipo. Le indagini sono in mano ai carabinieri. Molto è però andato distrutto compresa la struttura che ha il tetto carrabile. È stata dichiarata parzialmente inagibile e richiederà di un importante intervento strutturale per poter tornare alla sua funzione. L’area è stata delimitata: ingenti i danni alla vettura e allo scooter.