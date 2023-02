Fiamme all’alba in uno stabilimento

A fuoco il locale per l’essicazione del pane da grattugiare: grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco danni limitati e attività che è potuta continuare senza interruzioni allo stabilimento Gastreghini di via Abruzzetti. L’allarme è scattato ieri alle 6 e ha visto impegnati i vigili del fuoco per cinque ore e mezzo. All’interno dell’essiccatoio, in 26 grossi contenitori in plastica era sistemato il pane da grattugiare, ma forse un frammento dello stesso ha iniziato a prendere fuoco per effetto dell’aria calda sparata da un macchinario. I danni sono rimasti limitati all’essiccatore e al vano. Tutto da buttare il pane nei 26 contenitori.