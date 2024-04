Fiamme all’ex zuccherificio. Passante allerta i pompieri

Una nuvola di fumo fa scoprire un incendio all’ex zuccherificio Sadam, a Monsano. L’allarme è partito attorno alle 19 di ieri, in una zona ormai abbandonata visto che l’impianto, che sorge ed occupa una superficie di 420mila metri quadrati, è dismesso da anni. In via della Barchetta sono arrivati i vigili del fuoco, avvisati da alcuni passanti che hanno sentito il cattivo odore di bruciato e visto il fumo grigio propagarsi nell’aria.

Due mezzi sono partiti dal comando dei pompieri di Jesi e per l’autobotte è partita una squadra da Ancona. Le fiamme si sono propagate all’ultimo piano della palazzina, dove non risultano utenze attive che possano aver innescato qualche scintilla per un corto circuito. Il sospetto è che possa essersi introdotto qualcuno al suo interno, un senza fissa dimora che ha cercato riparo per la notte, e che nell’accendere una fiamma gli sia sfuggita la situazione di mano. Non risultano persone coinvolte. Le operazioni per lo spegnimento sono andate avanti anche in serata.