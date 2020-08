Hanno lavorato per ore dalle 14 di ieri pomeriggio per tentare di spegnere l’incendio che è divampato ad Osimo Stazione lungo la statale 16 a ridosso dei binari della ferrovia. La gestione delle fiamme è stata molto difficile per il forte vento caldo che soffiava e che le ha, anzi, alimentate. Le lingue di fuoco si sono sviluppate nei campi adiacenti alla linea ferroviaria che va dalla zona della Stazione di Osimo fino a San Rocchetto di Castelfidardo raggiungendo anche Villa Musone. Il...

Hanno lavorato per ore dalle 14 di ieri pomeriggio per tentare di spegnere l’incendio che è divampato ad Osimo Stazione lungo la statale 16 a ridosso dei binari della ferrovia. La gestione delle fiamme è stata molto difficile per il forte vento caldo che soffiava e che le ha, anzi, alimentate. Le lingue di fuoco si sono sviluppate nei campi adiacenti alla linea ferroviaria che va dalla zona della Stazione di Osimo fino a San Rocchetto di Castelfidardo raggiungendo anche Villa Musone. Il fuoco ha mangiato chilometri di terreno arrivando più o meno all’altezza della ditta "Effetto luce", costeggiando sempre e pericolosamente i binari. Non ha raggiunto la statale ma i centinaia di automobilisti di passaggio hanno potuto vedere bene le fiamme alte e il fumo. I Vigili del fuoco del distaccamento osimano sono intervenuti per quel rogo che ha bruciato diversi chilometri di sterpaglie. Sospeso immediatamente il transito dei treni per dar modo alle squadre di operare in sicurezza. Diversi i disagi per i pendolari, bloccati con il caldo all’interno dei treni fermi. Soltanto attorno alle 15.30 il traffico ferroviario ha ripreso la viabilità ordinaria, con più di un’ora di ritardo sulle linee e tutte le ripercussioni negative del caso. Sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco con quattro autobotti e due mezzi 4x4. Sul posto anche il funzionario dei Vigili del fuoco. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Un incendio "fotocopia" era divampato anni fa sempre su quello stesso tratto, a causa probabilmente di una cicca di sigaretta lanciata da un automobilista incauto. E’ il terzo grosso rogo che si è sviluppato nell’osimano nel giro di una settimana. Prima sono andati a fuoco cinque ettari di terreno a San Paterniano e poi a Padiglione diversi metri quadrati di sterpaglie che, se non fosse stato per l’intervento tempestivo dei pompieri, avrebbe lambito l’area residenziale della frazione. Anche in quei casi il vento caldo ha prolungato le operazioni. A San Paterniano i carabinieri forestali hanno fatto scattare la denuncia nei confronti di una donna: con l’aiuto di testimonianze sono riusciti ad individuare la responsabile che qualche giorno prima aveva bruciato residui vegetali che, evidentemente, non si erano del tutto spenti. Non è stato classificato come boschivo perché ha interessato soprassuoli agricoli e di arboricoltura da legno e per questo pare non sussista il reato di incendio boschivo previsto dal Codice penale.

Silvia Santini