Fiamme nella casa: muoiono cane e gatto

Un cane e un gatto sono morti in un incendio che si è sviluppato all‘interno di un appartamento in via Pavarotti, alla Stazione di Loreto.

E’ successo ieri pomeriggio attorno alle 14.30. Una volta arrivati sul luogo dell‘emergenza sono stati i pompieri del distaccamento osimano a forzare la porta. Una volta dentro hanno rinvenuto i due animali ormai senza vita.

Probabilmente sono morti intossicati per via del fumo che si è sprigionato nel rogo. La squadra di Osimo, intervenuta con un’autobotte, ha poi provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. I proprietari sono stati evacuati a causa dell’inabilità della struttura e nessuno è rimasto ferito.

Sul posto anche i sanitari del 118, i carabinieri della stazione locale e gli agenti della Municipale della città mariana, già occupati nei controlli di inizio anno del territorio. L’intervento è terminato ore dopo, è stata necessaria infatti la messa in sicurezza dei locali dell’appartamento che comunque resta inagibile.

Ancora da accertare le cause del rogo che sarebbe comunque di natura accidentale. I danni sono ingenti in quell’abitazione posta al piano terra di una palazzina di due piani. Non sono stati ancora quantificati ma molto poco potrà essere recuperato. Tantissima la paura dei vicini che hanno allertato a raffica i vigili del fuoco ieri pomeriggio. Il fumo nero, che ha incenerito l’appartamento e annerito tutte le pareti rendendo l’aria irrespirabile all’interno, era visibile in tutto il quartiere. Tutti hanno subito pensato fosse accaduto qualcosa di grave, temendo per l’incolumità degli occupanti.

Quel rogo ha sconvolto i proprietari, in lacrime per la perdita dei due cari animali, vittime innocenti del disastro. Non sono riusciti a scappare, intrappolati all’interno, quando fumo e fiamme hanno preso il sopravvento. Saranno i carabinieri adesso ad appurare la causa reale dell’incendio, provocato probabilmente da un corto circuito di un elettrodomestico ma non è certo. Quello di ieri a Loreto è stato l’ultimo intervento, il più importante del fine settimana in Valmusone, dove i pompieri sono stati comunque allertati più volte, la notte dell’ultimo dell’anno, per un cassonetto a fuoco per via dei petardi e per fumo di principi di incendio sempre a causa di fuochi d’artificio fai da te lanciati dai ragazzini per festeggiare l’arrivo del 2023. Silvia Santini

