Fiamme nell’impianto fotovoltaico Il rogo si propaga al capannone

Scintille e poi fiamme dal quadro elettrico di un impianto fotovoltaico: il rogo si propaga al capannone industriale. Spavento ieri mattina, attorno alle 9, in via Marche a Monsano, poco distante dalla casa funeraria Santarelli dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo. Secondo un primo accertamento da parte dei vigili del fuoco l’incendio si è sviluppato nel quadro elettrico dell’impianto fotovoltaico, installato nel capannone in disuso.

La squadra dei vigili del fuoco di Jesi intervenuta con due autobotti, in collaborazione con l’autobotte e l’autoscala proveniente dalla centrale di Ancona, ha provveduto a spegnere le fiamme utilizzando tecniche specifiche, evitando così il propagarsi dell’incendio al capannone e successivamente alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito né intossicato. A dare l’allarme alcuni passanti. Solo tanto spavento, fumo e danni importanti. Sul posto ieri mattina sono intervenuti anche i vigili urbani di Monsano e il tecnico che si occupa della manutenzione dell’impianto.

sa. fe.