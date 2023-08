Fibra, danni alle strade Al via i lavori di ripristino

Dopo i lavori di scavo per la posa della fibra ottica, che hanno danneggiato alcune strade del territorio falconarese, parte adesso il rifacimento parziale del manto stradale a carico di Telecom, che ripristinerà quindi l’asfalto in via Calabria, via La Costa, via Foscolo, via Marconi, via Parini, via Piemonte, via dello Stadio e via della Tecnica.

Da lunedì - e salvo imprevisti dovuti al maltempo -, dunque, cominceranno le asfaltature per bonificare i tratti più deteriorati. Nelle strade oggetto di intervento, dove è previsto il doppio senso di marcia, la circolazione sarà disciplinata con il senso unico alternato.

In via dello Stadio, in via Parini e nell’ultimo tratto di via Foscolo, dove si circola a senso unico, sarà ristretta la carreggiata, ma resterà comunque garantito il transito.

Il programma delle asfaltature è stato stabilito dopo un incontro tra l’assessore alla viabilità, Romolo Cipolletti, i tecnici comunali e i rappresentanti della ditta d’appalto di Telecom, chiamata a garantire la fruibilità delle strade e la sicurezza della circolazione dopo gli interventi per l’installazione della fibra.