Fibra ottica e strade non sistemate, il Comune "diffida" la ditta dei lavori

Non è il primo Comune a muoversi in tal senso, anzi, ma Loreto oggi lo rende pubblico. Il sindaco Moreno Pieroni non ha nascosto le carte pubblicandole anche sulla pagina Facebook del Comune: "Care concittadine e cari concittadini, voglio condividere con voi la raccomandata che come amministrazione comunale abbiamo indirizzato alla Prefettura e all’Anac per segnalare l’inadempienza delle ditte incaricate degli scavi per il cablaggio della fibra ottica nel nostro Comune – spiega -. Nonostante i ripetuti solleciti e le ordinanze emesse, infatti, ai lavori di scavo non sono seguiti quelli di ripristino del manto stradale, cosa che sta causando disagi e criticità alla viabilità cittadina, di cui personalmente mi rammarico. Non siamo più disposti a tollerare oltre ed andremo fino in fondo per fare risistemare il manto stradale".

La diffida segnala l’inadempienza della ditta e chiede un tempestivo intervento agli organi destinatari. Il Comune non può riscuotere la polizza fideiussoria, si legge ancora nel documento, perché si tratta di lavori legati ai fondi del Pnrr e quindi la ditta non è tenuta a produrla. Diverse sono state le segnalazioni arrivate fino in municipio da parte di automobilisti e residenti. In questi mesi oltretutto sono state effettuate diverse asfaltature, in particolare nel novembre scorso sono stati eseguiti i lavori di rifacimento del manto stradale delle vie Falcone e Borsellino, nel quartiere Grotte al confine con Porto Recanati, attesi da circa dieci anni.