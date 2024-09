Fibrosi cistica, raccolti oltre 3mila euro

Un’estate all’insegna dello svago e dell’intrattenimento ma anche e soprattutto della solidarietà. Il Marzocca summer festival che si è chiuso venerdì e a un passo dal mare ha portato a raccogliere, tramite la vendita delle t-shirt benefiche, 3.450 euro da devolvere alla Lega italiana fibrosi cistica Marche. Un grande lavoro di squadra da parte dei volontari per aiutare chi lotta contro questa malattia genetica grave, la più diffusa oggi. Un aiuto concreto alla ricerca. Tante sono state in queste settimane le adesioni al punto che le t-shirt 2024 venerdì sono terminate ma per consentire a tutti di partecipare sono state vendute le magliette delle precedenti edizioni. La consegna dell’assegno proprio venerdì (foto) durante la serata concerto dei JeegRobots cartoon cover band i quali con la loro carica di simpatia hanno coinvolto diverse generazioni. Una platea gremita e partecipe per l’ultima serata di festa sotto sotto le stelle. L’obiettivo dell’aiuto alla ricerca per combattere la fibrosi cistica proseguirà nella prossima estate.

Sa. fe.