Fiction con Bocci, da tutt’Italia per il casting alla Rotonda a mare

Fiction in città, per il casting arrivi anche da fuori Regione. Sono attesi in tantissimi lunedì alla Rotonda a Mare dove, dalle 10 alle 19 si terrà il casting per partecipare come comparse o figurazioni speciali alla fiction ‘Alex, poliziotto a modo suo’: protagonista Marco Bocci.

Sui social è già esplosa la richiesta di informazioni a riguardo, ma in tanti hanno già chiesto anche la disponibilità di strutture locali nell’eventualità che l’attesa di essere chiamati al casting possa prolungarsi.

La Rotonda, oltre a fare da location al casting, sarà uno dei luoghi scelti, insieme al suo piazzale per i ciak della fiction. Non mancherà nemmeno la suggestiva location del Palazzetto Baviera e di alcune vie del centro storico che verranno chiuse al momento delle riprese. Un’opportunità per la città, ma anche per le strutture ed tutto il suo indotto oltre alla promozione. Poche le informazioni che ancora trapelano riguardo alla fiction: l’inizio delle riprese è fissato tra un mese.

La spiaggia di velluto non sarà l’unica località delle Marche dove verrà girata la fiction, ma probabilmente, il cast si fermerà in pianta stabile a Senigallia per i quattro mesi necessari per girare la fiction che sarà trasmessa sulle reti Mediaset già dal prossimo autunno.