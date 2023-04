Fiction con Raoul Bova, chiusure per il Passetto

Per la nuova fiction che avrà come prtagonista Raoul Bova, la troupe è già arrivata in città: oggi il primo ciak. L’attore, regista ed ex nuotatore romano inizierà a girare oggi. Per il ruolo di comparsa, nella serie tv prodotta dalla Lux Vide, sono arrivate oltre tremila candidature. I casting si erano chiusi lo scorso 7 aprile. "Abbiamo ricevuto esattamente 3mila e 500 candidature, una risposta copiosa – fa notare Elena Casaccia, della Guasco (casa di produzione cinematografica anconetana) – Quattro persone della mia agenzia, fino a qualche giorno fa, stavano lavorando sulla scrematura, sulla selezione e sulla categorizzazione dei soggetti". I dettagli sulla serie tv, prodotta dalla Lux Vide, sono ancora riservatissimi. Bocche cucite anche sul resto del cast, che sembra sia arrivato ieri. Si sa solo che il protagonista è Raoul Bova: sarà lui ad interpretare un preparatore atletico per ragazzi paraplegici. Davvero poco si conosce dei luoghi che verranno interessati dalle riprese. Le prime scene verranno girate oggi pomeriggio alle grotte del Passetto dove hanno già messo i cartelli per interdire la zona sotto gli ascensori.

Stando ad alcune indiscrezioni inoltre, alcuni luoghi inizialmente selezionati avrebbero subìto dei cambiamenti. Se prima si era infatti optato per la cornice del salotto cittadino di piazza del Plebiscito (per tutti, piazza del Papa), ora si sarebbe ripiegato sul Duomo di San Ciriaco. Il problema sarebbe infatti stato la chiesa di piazza del Papa, che è attualmente inagibile. La cattedrale, ultimamente, era stata scelta anche dalla coproduzione internazionale del film ‘Corsage – Il corsetto dell’imperatrice’, sulla principessa Sissi. Quello davanti (e dentro) il Duomo non sarà l’unico ciak per Bova, che si sposterà quasi sicuramente davanti le grotte del Passetto e sulla riviera del Conero, tra Portonovo e Numana. Il titolo della nuova fiction è ancora top secret, ma il Carlino – facendo opportune ricerche – abbiamo intuito e ipotizzato che possa trattarsi de ‘I fantastici cinque’. Il progetto, che vede la sinergia di Fondazione Marche cultura, di Marche film commission e della Guasco, prenderà il via oggi e dovrebbe concludersi (salvo imprevisti) sabato, 22 aprile. ‘Doc – Nelle tue mani’, ‘Buongiorno Mamma’, ‘Un passo dal cielo’, ‘Viola come il mare’, ‘Blanca’ e ‘Che Dio ci aiuti’ (ambientato a Fabriano) sono solo alcuni dei successi della Lux Vide.

Raoul Bova era già stato nel capoluogo qualche anno fa, insieme alla collega Chiara Francini. Con lei, aveva portato in scena, sul palco del teatro delle Muse, lo spettacolo ‘Due’. A fronte di 3500 candidature, sono circa 300 le comparse selezionate per i vari ciak ad Ancona. Il cast potrebbe spostarsi pure ad Ascoli Piceno. Intanto, il telefono del settore dorico del cinema continua a squillare: "Ci sono tante pellicole che dovrebbero arrivare qui, tra il 2023 e il 2024", complice pure la volontà della Regione di finanziare il comparto con 5mila euro di fondi (ma il bando non è ancora uscito).

Nicolò Moricci