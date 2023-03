"Fiction e cinema, sono partita da Ancona"

di Nicolò Moricci

Ha dentro il sacro fuoco della scienza, Denise Tantucci, attrice di cinema e tv che abbiamo imparato a conoscere in ‘Un medico in famiglia’ (con Lino Banfi), in ‘Don Matteo’ (con Terence Hill), in ‘Provaci ancora prof!’ (con Veronica Pivetti e Paolo Conticini) e in ‘Braccialetti rossi’, diretta da Giacomo Campiotti. Di recente, Tantucci è su Rai1, con la fiction ‘Sei donne – Il mistero di Leila’. Qui, accanto a Maya Sansa, Alessio Vassallo e Isabella Ferrari, interpreta Alessia, una preparatrice atletica: "Lo sport è stato un tassello importante della mia vita. Praticavo pallavolo e badminton, ma ultimamente ho poco tempo e bisogna fare delle scelte. Al momento, più che fare sport provo a restare in forma (ride, ndr)". Il thriller della Rai ruota attorno alla figura di Leila, una giovane per la cui scomparsa si mobilita la pm Anna Conti (Maya Sansa): "È stata una serie intensa, girare un giallo così complicato richiede a noi attori e alla troupe un particolare livello di attenzione – spiega Tantucci –. C’è tutta una serie di cose (non) dette, che vogliono fare intuire qualcosa allo spettatore, ma che non vanno svelate totalmente. Insomma, non c’è la leggerezza solita delle commedie, ma è un processo di preparazione ragionato. Con Maya Sansa e Isabella Ferrari mi sono divertita tanto, ma la maggior parte delle scene le ho girate con Simone Borrelli, che interpreta il mio fidanzato. È un giallo complesso, dove i nodi verranno al pettine solo nell’ultima puntata". Ultima puntata che andrà in onda oggi, alle 21.30, su Rai1. Un regalo di compleanno che l’attrice fa al pubblico, anche se dovrebbe essere l’opposto, visto che è lei ad essere nata il 14 marzo 1997, a Fano: "Sono cresciuta a Marina di Montemarciano, in provincia di Ancona, e adesso abito a Roma, dopo una parentesi a Milano". Lì, Denise ha portato a termine un ciclo di studi triennali in fisica: "Ora, mi divido tra il lavoro e l’università. Sono iscritta alla magistrale in fisica delle particelle. Se non avessi fatto l’attrice? Beh, sarei diventata una fisica e avrei proseguito la ricerca accademica, magari con un dottorato. Che credo di non fare, perché significherebbe accantonare la carriera attoriale, a cui non voglio rinunciare". Per Natale, Denise è tornata nella sua Ancona: "Passeggiavo per il mercatino, sono affezionata a piazza del Papa. Mi piace dover trovare il vicolo giusto per arrivarci. È una piazza che mi intriga e attira persino chi non conosce la città". Nel cassetto, il sogno da regista, sulla scia della di Valeria Golino: "Anche io, come lei, vorrei una carriera di film così diversi ma al contempo incisivi. Valeria mi ispira forza e sensibilità".