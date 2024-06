Fiction, le riprese tornano in Pinacoteca

Tornano in pinacoteca e nel quartiere Minonna le riprese conclusive della serie Tv "Alex Bravo, poliziotto a modo suo" che andrà in onda su Canale 5 il prossimo inverno. La fiction, che ha protagonista Marco Bocci e che aveva come base Senigallia, ha allargato il suo orizzonte alla Vallesina. E Jesi diventa location di una delle parti centrali della serie. Si comincia martedì con le riprese che inquadreranno l’uscita di Jesi della superstrada e si concentreranno poi nel quartiere Minonna. Qui, nel tratto compreso tra la rotatoria e l’interruzione del ponte, sarà girata una scena action. Alcuni residenti saranno coinvolti come comparse. Da mercoledì e fino a venerdì 28, le riprese saranno a palazzo Pianetti per un altro importante momento della fiction. Da mercoledì a venerdì i camion e i mezzi della produzione delle riprese occuperanno via XV Settembre con modifiche alla viabilità e ai parcheggi. Ai residenti sarà destinata "un’intera fila dei parcheggi delle Conce". "Una bella occasione per Jesi - rimarca l’assessore al turismo Alessandro Tesei – e ce ne sarà a breve un’altra, con il comico e attore Alessandro Siani e la partecipazione di Leonardo Pieraccioni".