Fiction, riprese nella Fondazione. Bocci coi lavoratori

Ciak si gira alla Fondazione Città di Senigallia. Alcune riprese di ‘Alex Bravo, poliziotto a modo suo’, con Marco Bocci sono state effettuate giovedì nei locali della Fondazione Città di Senigallia. Un’esperienza, che ha coinvolto anche vari operatori socio - sanitari ed ospiti della Fondazione quali comparse dello sceneggiato che verrà trasmesso in ottobre sulle reti Mediaset. Un momento di svago e di interesse, data la novità per tutti i dipendenti dell’Ente che giornalmente profondono risorse ed energie, ma anche per gli ospiti alcuni dei quali coinvolti nelle riprese. Esperienza interessante per tutti vedere dal vivo la costruzione di un prodotto televisivo, fatto di tante professionalità, tante attrezzature particolari, ma soprattutto importante anche per la promozione del nostro territorio, considerata la penetrazione mediatica che uno sceneggiato può avere tramite le reti Mediaset. In tale ottica l’Ente ha aderito con entusiasmo alla proposta di girare alcune scene all’interno dei propri locali, lavorando in sinergie con l’Amministrazione Comunale al raggiungimento di un obiettivo importante per la città. Un altro aspetto importante del rapporto instaurato con il gruppo Mediaset, anche sotto il profilo economico per la Fondazione, è stato l’aggiudicazione dell’appalto del servizio catering, che la Fondazione sta svolgendo in collaborazione con la ditta Cimas, l’azienda che già gestisce il servizio cucina per gli ospiti della Fondazione.