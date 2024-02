Fiction, tour de force al Palazzetto Baviera

Ciak si gira, sulla spiaggia di velluto è febbre da fiction. Oscurata la scritta ‘Polizia’ all’ingresso del Palazzetto Baviera che fino a giugno sarà il Commissariato della serie televisiva ‘Alex Bravo, poliziotto a modo suo’.

Scattata la caccia al vip, sono pochi i fortunati che sono riusciti a strappare un selfie al protagonista Marco Bocci. Era stato lui ad annunciare l’inizio delle riprese del suo nuovo lavoro che sarà trasmesso in autunno sulle reti Mediaset: quattro giorni fa, sul suo profilo Instagram era apparsa una foto con scritto "-2 e si comincia".

Domenica è arrivato puntuale all’Hotel Terrazza Marconi dove alloggerà per tutta la durata delle riprese che termineranno a giugno. Ci si fermerà martedì, per la sfilata dei carri allegorici: nel percorso è compresa anche piazza del Duca dove da lunedì tre mezzi della produzione sono parcheggiati davanti all’ingresso del ‘Commissariato’ dove ieri, senza sosta, sono state effettuate le riprese dal mattino fino al tardo pomeriggio.

Scene girate esclusivamente all’interno che hanno reso necessario oscurare con un telo nero la scritta ‘Polizia’, che da lunedì spiccava all’esterno del monumento. Un telo nero ricopre anche parte del piccolo giardino di fronte alla Rocca Roveresca. Una scena della stanza che è stata trasformata nell’ufficio del Commissario Bravo si intravede dalla foto che lo stesso Bocci ha postato sul suo profilo Instagram dove si vede lui con una camicia a maniche corte aperta su una t-shirt nera, jeans e un giubbotto marrone di pelle legato in vita, il tutto sotto le luci del set, accompagnato dalla musica di ‘Suspicious Minds’ di Presley.

Sempre in jeans, camicia a scacchi aperta su una t-shirt bianca sotto un giubbotto blù è arrivato a sorpresa al ‘Mascalzone’, uno dei pochi locali del lungomare aperto anche in inverno. Quasi irriconoscibile, in total look nero, con cappello nero ha lasciato il set poco dopo le 16,30 salendo su un’auto grigia che lo attendeva in moto fuori, in modo da poter evitare fans e curiosi. A scortarlo, alcune persone della produzione che pochi minuti prima di lui ne hanno anticipato l’uscita. Lunedì ad accoglierlo c’era il vice sindaco Riccardo Pizzi e il cerimoniere del Comune Marcello Liverani, oggi dovrebbe ricevere la visita del sindaco Massimo Olivetti che nei giorni scorsi è stato impegnato a promuovere la spiaggia di velluto alla Bit di Milano.