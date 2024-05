Fidanzati litigano, arriva la polizia

Durante la notte, intorno alle 3, i poliziotti sono intervenuti in via Vecchini. Una coppia aveva dato vita a un’accesa discussione verbale. I due, alla vista dell’autovettura della Polizia, si placavano e tentavano di cambiare strada. I poliziotti però fermavano entrambi i giovani, entrambi italiani di circa 20 anni, e chiedevano loro spiegazioni in merito alla lite. I due giovani spiegavano di essere fidanzati da diversi anni e di aver litigato per futili motivi. Altro intervento alle 00.30 in via Brecce Bianche. Una coppia di anziani riferiva di aver avuto una lite con il proprio vicino di casa, anch’egli italiano, di circa 50 anni. Giunti sul posto i poliziotti si recavano all’interno dello stabile per prendere contatti con le parti e qui trovavano il cinquantenne in stato di alterazione.